Минэкономики прогнозирует плавную девальвацию гривны в ближайшие годы

Курс на конец 2021 год составит 30,7 грн/долл. плюс-минус две гривны.

Министерство экономического развития и торговли считает, что девальвация гривны в ближайшие три года будет плавной - не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривны до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года.

В негативном сценарии, который содержится в проекте и построен на допущении ухудшения внешней конъюнктуры, курс гривны может опуститься до 31,6 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу следующего года и 33,9 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) – к концу 2021 года.

В настоящее время доллар в Украине стоит 26,21 гривны.