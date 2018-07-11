В Украине запустился акселератор для b2b-стартапов Sector X. Среди менторов — топ-менеджеры Airbnb и Bosch

Предприниматель Андрей Комаровский при поддержке UNIT.City и UFuture запустил акселератор Sector X для стартапов из Украины и Восточной Европы. Об этом сообщили представители проекта, пишут AIN.UA.

В описании акселератора отмечается, что его создатели хотят помочь командам и стартапам выйти на рынки Европы и США, начать сотрудничество с корпорациями и привлечь финансирование. Особенность программы заключается в том, что подавать заявку могут желающие без готового продукта. Все, что нужно — экспертиза в одной из сфер, среди которых виртуальная и дополненная реальности, Big Data, компьютерное зрение, искусственный интеллект и машинное обучение, робототехника, интернет вещей, блокчейн.

Акселерационная программа состоит из двух модулей. На первом модуле, который продлится два месяца, командам дают список задач, сформулированных корпорациями, а команды должны будут найти и защитить свое решение. Если решение понравится корпорациям, команды пройдут во второй модуль и получат $20 000 инвестиций. Второй этап будет посвящен разработке продукта, запуску корпоративного пилота и первым продажам.

Среди менторов — генеральный директор Bosch в Украине Виталий Бульда, генеральный директор Airbnb в Центральной и Восточной Европе Андрей Вербицкий, партнер 500 Startups Марвин Ляо и другие. Участники получат рабочее место в UNIT.City и необходимые инструменты.

«Нам важно, чтобы стартап запустил корпоративный пилот, чтобы он привлек инвестиции и продавал продукт в Европе и США. Нам важно, чтобы он нанимал украинских разработчиков. Поэтому никаких общих лекций про lean и custdev. Только нужные инъекции знаний и навыков в нужное время. Проверено многими годами и собственными стартапами», — комментирует программу Андрей Комаровский.

Подать заявку можно на сайте проекта.


Дмитрий Демченко, AIN


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