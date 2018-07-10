Иран хочет вывести из Германии сотни миллионов евро из-за санкций США

evro

Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановления в ближайшие месяцы санкций США против Ирана.

Информацию об этом подтвердили в немецком правительстве, передает DW.

Речь идет о части средств, принадлежащих иранским властям и хранящихся в Европейско-иранском торговом банке при Немецком федеральном банке.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором и Управление финансовой информации начали проверку по этому поводу в соответствии с законом о кредитах и противодействии отмыванию денег. «Эти проверки идут согласно четким предписаниям», — заявила представитель министерства финансов. Они проводятся, если в результате финансовой операции возникает подозрение, что речь идет об отмывании денег или финансировании терроризма.

По информации издания, иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи их иранским гражданам, которые из-за американских санкций лишились возможности пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. Вместе с тем, отмечает Bild, американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование иранских военных, воюющих в Сирии на стороне Башара Асада.

Представитель министерства финансов ФРГ заявила, что операция по снятию наличных в такой сумме происходит в первый раз. Ситуация осложняется тем, что после выхода Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. Речь, в том числе, идет и о вторичных санкциях, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В частности, США грозят штрафными санкциями банкам, ведущим операции с финансовыми институтами Исламской республики.

В связи с этим представитель германского МИД, комментируя возможность снятия иранскими властями наличных денег, подчеркнул: «Конечно, ясно, что частью проверки федерального правительства будет вопрос, не идет ли речь о нарушениях санкционного режима».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине с тротуаров исчезнут киоски и биллбордыВ Украине с тротуаров исчезнут киоски и биллборды
В Нацбанке прокомментировали возможность скачка курса гривны до 40 гривен за долларВ Нацбанке прокомментировали возможность скачка курса гривны до 40 гривен за доллар
Украина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средствУкраина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средств
Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИТрудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИ
Конкурент General Electric открыл представительство в УкраинеКонкурент General Electric открыл представительство в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Украина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средствУкраина пропустит "Детское Евровидение" из-за нехватки средств
Почему в Европе нет технологических гигантов такого же масштаба, как в США и КитаеПочему в Европе нет технологических гигантов такого же масштаба, как в США и Китае
Еще две немецкие компании подозревают в нарушении санкций по КрымуЕще две немецкие компании подозревают в нарушении санкций по Крыму
Евросоюз приостанавил финансовую помощь МолдовеЕвросоюз приостанавил финансовую помощь Молдове
Глава Европарламента одобрил выделение 1 млрд евро для УкраиныГлава Европарламента одобрил выделение 1 млрд евро для Украины
PwC оштрафовали на $625 миллионов из-за банкротства банкаPwC оштрафовали на $625 миллионов из-за банкротства банка
В Украину стали больше переводить денег из-за рубежаВ Украину стали больше переводить денег из-за рубежа
Портовики Черноморска пригрозили заблокировать порт из-за коррупционных схемПортовики Черноморска пригрозили заблокировать порт из-за коррупционных схем
Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличныхЕвросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных
«Юнистрим» продолжает обслуживать денежные переводы в Украину в обход санкций
Последние новости
Подгружаем последние новости