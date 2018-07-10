Киевсовет одобрил 30 га новой жилой застройки

Утверждены ДПТ микрорайонов в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Киевсовет одобрил 30 га новой жилой застройки
Фото: Макс Требухов

Киевский городской совет на заседании во вторник утвердил три новых детальных плана территории.

Об этом говорится на сайте совета (1, 2, 3).

Первый ДПТ касается 149 га в пределах Васильковской улицы и Голосеевского проспекта (Голосеевский район).

Сейчас площадь жилой застройки этого участка - 75,56 га. В течение пяти лет она увеличится до 79,86 га, за счет чего население района может увеличиться с 30 тыс. до 34 тыс. человек, а плотность достигнет 429 человек/га. Предусмотрено, в частности, строительство новых домов по улице Сеченова, 9, Бубнова, 4, Дубинина, 2. Общежития по улице Дубинина, 7/14 и 5/15 реконструируют под жилые дома. План предусматривает создание 175 мест в детских садах и 860 мест - в школах.

Второй ДПТ касается 93,83 га в пределах Бойчука, Подвисоцкого, Дружбы Народов, Чешской, Матросова и Железнодорожного шоссе (Печерский район).

Существующая площадь застройки - 29,3 га. В течение пяти лет ее могут увеличить до 52,12 га, за счет чего численность населения этого района вырастет с 14,8 тыс. человек до 27,2 тыс. Плотность достигнет 521 человек/га. План предусматривает новое многоэтажное строительство на месте нынешней промзоны с созданием целостных жилых кварталов. Согласно планам, здесь должны появиться 569 новых мест в детсадах и 1629 мест в школах.

Третий ДПТ касается 22 га в пределах улиц Кравчука, Ревуцкого, Здолбуновской и Харьковского шоссе (Дарницкий район).

Этот район будут застраивать секционными 25-этажными домами. Площадь застройки увеличится с нынешних 3 га до 6 га, численность населения - с 1,9 тыс. до 4,9 тыс. человек, плотность населения превысит 812 человек/га. Проектное решение предусматривает увеличение количества мест в детских садах на 175 единиц, в школах - на 860.


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