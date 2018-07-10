В мэрии Черкасс и у ряда местных застройщиков провели обыски

Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители провели обыски в Черкасском городском совете, а также у ряда местных компаний-застройщиков.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черкасской области.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского городского совета, которые в интересах застройщиков не проверили достоверность поданных ими данных о стоимости строительства.

В результате это привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства, и непоступлению в городской бюджет значительной суммы средств.

Отмечается, что правоохранители провели обыски в профильных департаментах горсовета и у ряда субъектов хоздеятельности. В ходе следственных действий изъяли финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного преступления.

Фото: chk.gp.gov.ua

Фото: chk.gp.gov.ua

В уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.364 УК, продолжается досудебное расследование.

"Следователи и процессуальные руководители предпринимают меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств дела, в том числе установлению полного круга лиц, причастных к преступлению", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в начале июня прокуратура сообщила о подозрении заместителю мэра Черкасс и начальника одного из департаментов городского совета в растрате более 3 млн гривен госсредств.