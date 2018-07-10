Минюст выиграл суд против "Киевэнерго" на 54 млн гривен

Хозсуд Киева признал законность выплат, которые вместо компании Ахметова компенсировало государство.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции к ПАО "Киевэнерго" по возмещению выплаты 54 млн гривен по решению Европейского суда по правам человека . Решение Хозсуда принято 9 июля, сообщает пресс-служба Минюста.

"Минюст отстаивает интересы Украины как в международных, так и в национальных судах. Благодаря усилиям и скоординированным действиям команды Министерства юстиции нам удалось получить положительное решение суда. Хочу подчеркнуть, что за 3 месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, Министерством юстиции предоставлены все доказательства, в том числе оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о законности выплаты компании "Золотой мандарин ойл" 54 млн грн", - заявила замминистра юстиции Светлана Глущенко

Она также отметила, что Минюст использовал процессуальные инструменты, предусмотренные новой редакцией Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в частности, привлекал экспертов в области права и использовал их выводы по правовым вопросам.

Напомним, в 2000-х годах компания "Золотой мандарин" передала "Киевэнерго" на хранение мазут, та позже его вернуть отказалась. Компания "Золотой мандарин" дошла до ЕСПЧ и получила решение о компенсации. Минюст рассмотрел эту ситуацию, и в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин (сейчас - Представитель Президента в Крыму) подписал документ об урегулировании спора.

ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании "Золотой мандарин", обязав Украину исполнить только решения судов по возврату компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств.

По делу о растрате 54 млн гривен из государственного бюджета в декабре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Министерстве юстиции Украины, в ходе которых обнаружило порванные документы по делу "Золотого мандарина". Позже суд признал законность обысков в министерстве.