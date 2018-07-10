ГФС закупила сканеры для проверки грузовиков и контейнеров на таможне

Общая стоимость десяти систем - 700 млн гривен.

Государственная фискальная служба 9 июля провела аукцион по закупке стационарных сканеров для осмотра грузовых автомобилей и контейнеров.

На сайте ГФС сообщается, что три сканера за 219 млн гривен поставит компания Arempa International Ltd FZC, еще семь - Nuctech Compani Limited за 482 млн гривен.

Сканерами оснастят таможенные посты "Бачевск" (Сумская область, трасса Кипти - Глухов - Бачевск), "Щербаковка" (Харьковская область, трасса Харьков - Белгород), "Новые Ярыловичи" (Черниговская область), "Ужгород", "Тиса" (Закарпатская область), "Вадул-Сирет" (Черновицкая область), "Ягодын" (Волынская область), "Рава-Руская" (Львовская область), "Краковец" (Львовская область), "Мостиска" (Львовская область).

Напомним, что вокруг этих сканеров с осени 2017 года продолжается скандал. На одном из сентябрьских заседаний правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет инициировать увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, если будет установлено, что АМКУ намеренно блокирует тендеры по закупке сканеров.