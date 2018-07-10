Котировки акций Xiaomi падают после IPO

Котировки акций Xiaomi, китайского производителя смартфонов и массы другой электроники, упали на 4 % во время дебютных торгов на гонконгской бирже в понедельник. Нехороший знак, учитывая тот факт, что и другие китайские компании хотят постепенно перейти к публичным торгам своими акциями. Такая реакция рынка может многих отпугнуть от идеи об IPO.

Второй справа — председатель и основатель Xiaomi Лей Юн (Lei Jun), во время дебюта акций его компании на гонконгской бирже (Bobby Yip / Reuters)

Xiaomi является давним китайским технологическим любимцем. Компания стала одним из крупнейших в мире производителей смартфонов, значительно укрепилась в Индии и активно выходит на рынки других стран. Она имеет все шансы стать одной из немногих китайских технологических компаний, которая растёт за пределами своей страны.

Но финансовые отчёты компании показывают, что она с трудом выходит за рамки дешёвых гаджетов и медленно расширяется в потенциально более прибыльный бизнес онлайн-услуг. Xiaomi также отложила свои планы по продаже акций в материковом Китае, что могло бы предоставить ей доступ к капиталам ещё большего числа инвесторов. Гонконг является китайским городом, но во многом действует автономно, так что инвестиционные ограничения Китая не распространяются на инвесторов по всему миру, желающих покупать там акции.

Неясно, как неутешительные дела с первичным предложением акций Xiaomi повлияют на другие высокотехнологичные компании, которых Гонконг надеется привлечь. Город-республика специально упростил законодательство, чтобы привлечь больше именитых китайских технологических компаний и получить выгоду от одного из крупнейших в мире онлайн-бумов. В частности, власти надеются на заинтересованность Didi Chuxing (китайский аналог Uber) и Ant Financial (финансовое подразделение группы Alibaba), которые тоже планируют IPO.



