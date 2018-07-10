Moody's повысило прогноз для банковской системы Украины

Агентство ожидает ускорение роста экономики Украины до 3,5%.

Moody's повысило прогноз для банковской системы Украины
Фото: i-g-t.org

Международное рейтинговое агентство Moody's отметило рост кредитоспособности банков и повысило прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный.

Об этом сообщил аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф, передает finclub."Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль", - отметил Дорф.

Moody's, в частности, ожидает, что в этом году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что, в свою очередь, приведет к активизации кредитования. Согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.

Напомним, 3 июля Рада приняла закон для возобновления кредитования. Этот законопроект еще в январе 2018 года правительство определило как один из приоритетных.


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