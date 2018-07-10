В системе ПриватБанка по всей Украине произошел сбой

Не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, платежи в приложениях.

В системе ПриватБанка по всей Украине произошел сбой
Фото: Сергей Нужненко

В системе ПриватБанка по всей Украине 9 июля произошел сбой - не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляется оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 и Liqpay.

В пресс-службе ПриватБанка сообщают, что сбой произошел из-за "аварии магистральных каналов связи", передает Громадське.

В банке рассказали, что система заработает через два часа. Сейчас проводятся работы по обновлению системы безопасности.

Также отмечается, что ПриватБанк подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов.

Напомним, 3 июля интернет от "Киевстара" отключился на час по всей Украине. За несколько часов до этого главный офис "Киевстара" эвакуировали из-за сообщения о бомбе.


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