В системе ПриватБанка по всей Украине произошел сбой
Не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, платежи в приложениях.
В системе ПриватБанка по всей Украине 9 июля произошел сбой - не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляется оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 и Liqpay.
В пресс-службе ПриватБанка сообщают, что сбой произошел из-за "аварии магистральных каналов связи", передает Громадське.
В банке рассказали, что система заработает через два часа. Сейчас проводятся работы по обновлению системы безопасности.
Также отмечается, что ПриватБанк подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов.
Напомним, 3 июля интернет от "Киевстара" отключился на час по всей Украине. За несколько часов до этого главный офис "Киевстара" эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
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