Госстат зафиксировал в июне нулевую инфляцию

Цены на продукты питания, ЖКХ, здоровье и образование изменились меньше, чем на 1%.

В июне 2018 года потребительские цены не изменились, сообщает Государственная служба статистики.

В ежемесячном отчете Госстана указано, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 2,4%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 0,5%.

По сравнению с июнем 2017 года в июне 2018 года потребительские цены повысились на 9,9%.

В январе-июне инфляция составила 4,4%.

Напомним, по данным Госстата, в мае инфляция составила 0%, в январе-мае - 4,4%. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.

По данным Госказначейства, государственный бюджет Украины в первом полугодии 2018 года недовыполнен по доходам на 3%, в июне - на 12%.