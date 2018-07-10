Госстат зафиксировал в июне нулевую инфляцию
Цены на продукты питания, ЖКХ, здоровье и образование изменились меньше, чем на 1%.
В июне 2018 года потребительские цены не изменились, сообщает Государственная служба статистики.
В ежемесячном отчете Госстана указано, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 2,4%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 0,5%.
По сравнению с июнем 2017 года в июне 2018 года потребительские цены повысились на 9,9%.
В январе-июне инфляция составила 4,4%.
Напомним, по данным Госстата, в мае инфляция составила 0%, в январе-мае - 4,4%. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.
По данным Госказначейства, государственный бюджет Украины в первом полугодии 2018 года недовыполнен по доходам на 3%, в июне - на 12%.
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