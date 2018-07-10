В Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгами
На Криворожском шоссе в лесопосадке в Днепре были обнаружены мешки с деньгами.
Об этом сообщает
На каждом из пакетов, в которых находились деньги, указан номинал купюр — 20, 50, 100 и 200 гривен.
А также на бирках быди видны печати Национального банка Украины.
Информации о том, как эти деньги попали в эти лесопосадку, пока что нет.
Ориентировочная сумма измельченных купюр — десятки, а, может, и сотни миллионов украинских гривен.
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10.07.2018 16:42