В Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгами

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На Криворожском шоссе в лесопосадке в Днепре были обнаружены мешки с деньгами.

Об этом сообщает Информатор. Мешки были полностью забиты деньгами до отказа. Однако все эти купюры прошли через измельчитель бумаги.

На каждом из пакетов, в которых находились деньги, указан номинал купюр — 20, 50, 100 и 200 гривен.

А также на бирках быди видны печати Национального банка Украины.

Информации о том, как эти деньги попали в эти лесопосадку, пока что нет.

Ориентировочная сумма измельченных купюр — десятки, а, может, и сотни миллионов украинских гривен.


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