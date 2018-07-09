Киев полностью обеспечен хлором для обеззараживания питьевой воды, - "Киевводоканал"

Подача воды по графику не планируется.

Основной поставщик воды в Киеве коммунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет о полном обеспечении столицы хлором, который используют для обеззараживания воды. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте предприятия.

"Город Киев на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечен жидким хлором, который "Киевводоканал" использует для обеззараживания питьевой воды", - сказано в сообщении.

Подача питьевой воды по графику в ближайшее время не планируется.

"Киевводоканал" отмечает, что в Украине рассматривают различные способы обеззараживания воды в качестве альтернативы хлора. Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя на современные и безопасные - низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора.

На прошлой неделе "Киевводоканал" заявлял, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой из-за отсутствия запасов хлора для обеззараживания.

Напомним, в середине июня компания "Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим на некоторых предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды.