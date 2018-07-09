Верховный Суд вернул дело о $251 млн долга ОПЗ на новое рассмотрение

Предприятие задолжало почти 7 млрд гривен за газ.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Фонда государственного имущества и отменил решение суда первой инстанции о взыскании с Одесского припортового завода 251,2 млн долларов в пользу Ostchem Holding Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров в фейсбуке.

Верховный Суд отменил решение суда города Южный, по которому Ostchem Holding Limited имела право на принудительное взыскание на территории Украины с компании "Одесский припортовый завод" 5,2 млрд гривен непогашенного основного долга и 1,57 млрд гривен начисленной пени в соответствии с арбитражным решением Торговой палаты Стокгольма.

Дело отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, долг ОПЗ перед Фирташем возник в 2013 году, когда Ostchem был единственным поставщиком природного газа на завод. Газ является сырьем для производства минеральных удобрений.

25 июля 2016 года Стокгольмский арбитраж подтвердил долг ОПЗ в размере 193,258 млн долларов и пеню в размере 57,977 млн долларов. В декабре Ostchem начал процедуру взыскания с ОПЗ этого долга в украинском суде. 6 марта 2017 года суд первой инстанции постановил взыскать с ОПЗ 251 млн долларов в пользу Фирташа. 10 мая 2017 года апелляционный суд отклонил все апелляции и ходатайства ФГИ и оставил в силе решение Южненского городского суда.

ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.

Непогашенный долг является одним из препятствий для приватизации ОПЗ.