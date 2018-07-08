В Сумской области пытались вывезти в РоSSию книги XIX века
В другом пункте пропуска в РФ везли столетнюю швейную машинку.
Через пункт пропуска "Катериновка" в Сумской области вчера, 7 июля, пытались вывезти в РоSSию две старинные книги XIX века. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"В пункте пропуска "Катериновка" осматривая автомобиль Nissan роSSийской регистрации, в багажном отделении авто пограничники обнаружили две старинные книги: "Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита" и "Обличение на книгу Фаррара, именуемую "Жизнь Иисуса Христа" 1881 и 1899 годов издания" , - говорится в сообщении.
В этот же день в другом пункте пропуска в Сумской области пограничники обнаружили в автомобили гражданина Украины "ВАЗ", который направлялся в РФ, швейную машинку "Singer", изготовленную в 1909 году.
"Сейчас все обнаруженные предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы. Относительно водителей составлены административные материалы", - добавили в ведомстве.
Напомним, коллекцию из 210 картин художника Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое".
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08.07.2018 15:41