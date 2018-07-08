Dell снова становится публичной компанией
В 2013 году Dell перешла из публичной собственности в частную путём крупнейшего в технологической сфере выкупа контрольного пакета акций с помощью кредита. Теперь компания сообщила, что собирается снова выставить свои акции на фондовую биржу, сохраняя при этом в значительной степени управление за учредителем Майклом Дэллом (Michael Dell) и частной акционерной компанией Silver Lake Partners.
Изменение формы собственности Dell на частную стало последней страницей в легендарной истории компании в качестве поставщика компьютеров. Прежде компания доминировала на рынке, но когда компьютерные технологии сместились в сторону планшетов, смартфонов и сложных задач, выполняемых в облаке, Dell почувствовала себя в сложной обстановке, нуждаясь в серьёзной переориентации бизнеса под условия эпохи пост-ПК.
Один из ранних роликов Dell с Беном Куртисом
Речь идёт не о первичном размещении акций на фондовом рынке (IPO), а о более сложной процедуре, предлагающей обменять отслеживающие акции Dell в VMWare на акции Dell Technologies, что формально означает возвращение Dell в качестве публичной компании. В конечном счёте её акции появятся на Нью-Йоркской фондовой бирже, спустя 5 лет после того, как Майкл Дэлл и Silver Lake Partners выкупили их за $25 млрд. Первому принадлежит доля в 72 %, а частной инвестиционной компании — ещё 24 %. Господин Дэлл будет по-прежнему занимать посты председателя совета директоров и исполнительного директора. Этот шаг поможет Dell обойти процедуру IPO и избежать пристального изучения потенциальными инвесторами состояния дел компании, имеющей солидные кредитные обязательства.
В последнем квартале Dell объявила о рекордном объёме выручки в $21,4 млрд, что на 19 % выше показателей годом ранее. В целом же за последний отчётный год компания выручила $82,4 млрд и понесла чистый убыток в размере $2,3 млрд. Компания также сообщила о выплате $13 млрд общей задолженности после поглощения корпорации EMC в 2016 году за $67 млрд. Dell продолжает развивать новые направления бизнеса за пределами продажи компьютеров, хотя спрос на офисные, образовательные и игровые ПК сохраняется по всему миру.
По мере расширения спектра предоставляемых IT-служб, компания сможет позиционировать себя в качестве современного поставщика корпоративных инструментов и более уверенно чувствовать себя на публичных рынках, предоставляя инвесторам возможность корректно определять свою стоимость. Поэтапный выход на фондовый рынок соответствует этой стратегии.
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Финансы
08.07.2018 15:41