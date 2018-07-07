Чиновников Юго-Западной железной дороги уличили в растрате 20 млн гривен

Троим фигурантам дела сообщено о подозрении.

Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали факт растраты должностными лицами регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" 20 млн гривен при закупке запчастей для подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Установлено, что чиновники закупили по завышенной цене комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые, согласно экспертным исследованиям, не соответствуют государственным стандартам качества.

"Согласно выводам специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры. Вся продукция изъята, на нее наложен арест", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Троим фигурантам дела сообщено о подозрении.

Напомним, ранее сотрудника Юго-Западной железной дороги обвинили в закупке старых противогазов. Злоупотребления нанесли госпредприятию почти 400 тыс. гривен убытков