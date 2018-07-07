Героин, возможно, главный экспортный товар Мозамбика. Этому помогли мессенджеры

Героин, сообщается в новом исследовании, может оказаться главным экспортным продуктом Мозамбика. Документ о теневом бизнесе под названием «Героиновое побережье: политическая экономика вдоль береговой линии Восточной Африки» выпущен организацией Global Initiative Against Transnational Crime с штаб-квартирой в Женеве. , пишут AIN.UA

При этом, официальная статистика говорит, что за 2016 год в экспорте лидировали алюминиевая руда ($378 млн), уголь ($678 млн) и электричество ($378 млн). В то же время поставки героина приносят около $20 млн за тонну товара, а ежегодно через границу проходит от 10 до 40 тонн.

После окончания гражданской войны в 1992 году, торговля наркотиками успела превратиться в строго регулируемый процесс, которым заправляют влиятельные семьи и который, предполагаемо, санкционируют политические элиты. Но теперь это хватка ослабевает благодаря тандему из сотового покрытия и мессенджеров вроде WhatsApp. Исследователь Лондонской школы экономики и бывший журналист Джозеф Хэнлон назвал процесс «уберизацией героиновой торговли».

Героиновая торговля в Мозамбике не похожа на то, что происходит в соседних Кении или Танзании, потому что руководящие этим семьи наладили отношения с правящей партией. Как и криминальные бароны прошлого, прибыли отмывали через преимущественно пустые отели на побережьях и торговые моллы в столице Мапуту. Однако дела ухудшились, когда схемы вскрылись из-за утечки от WikiLeaks, вышедшей в 2010 году и подтвержденной Барком Обамой.

Теперь инициативу подхватили «фрилансеры». Наркотики переправляют водители и рыбаки, которые получают анонимные команды из Дубая и ОАЭ , обходя привычные пути. Через приложения с шифрованием вроде Telegram, Viber и Signal, дилеры могут отправлять фотографии продукта и контактной персоны, чтобы облегчить работу «фрилансеров».

Вид на Мапуту, столицу Мозамбика

Тем не менее, до Мозамбика героин добирается «старомодно». Его доставляют на моторизованных лодках с побережья Ирана и Пакистана, а производят в Афганистане. Судна, длина которых составляют от 15 до 23 метров, легко скрываются от спутникового наблюдения, а при задержании прикидываются рыбацкими, пока наркотики хранятся в скрытых емкостях.

Путь в Мозамбике героин, обычно, продолжает с туристических точек — острова Пемба (принадлежит Занзибару) и архипелага Киримбас. В их спокойных водах и песчаных дюнах легко прятать поставки. Более крупные партии приходят в контейнерах с мотоциклами, приборами с Ближнего Востока или рисом из Пакистана. Взятки достаточно, чтобы избежать проверок.

Новая, децентрализованная модель дальнейшего транзита позволила перенять опыт Латинской Америки — выбирать изолированные друг от друга пути. Улучшение сотового покрытия позволяет криминальным боссам передавать исполнителям номера лиц, которым нужно заплатить за проезд. «Фрилансеры» получают деньги на то, чтобы раздавать взятки по дороге. Их оплата формируется из оставшихся после взяточничества средств, поскольку в самом Мозамбике остается небольшая доля товара.

Большая же часть отправляется в Йоханнесбург, а оттуда — в Европу. В Мозамбике почти не случалось успешных рейдов на наркоторговцев, но следы их деятельности расследуют страны-соседи. В январе водителя из Мозамбика задержали в Свазиленде с 200 кг героина, а в июне 2017 года другой водитель, с аналогичным объемом наркотиков, пытался пересечь границу с Южной Африкой.

Как отмечает Quartz, непонятно, будет ли новой системы дистрибуции достаточно, чтобы отодвинуть на задний план криминальные структуры прошлого. Хотя новая экономика создала параллельное направление торговли, она все еще полагается на традиционную коррупцию внутри полиции и судебной системы.