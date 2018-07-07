Почему в Европе нет технологических гигантов такого же масштаба, как в США и Китае

Две крупнейшие европейские компании — шведская Spotify и немецкая Zalando — имеют суммарную капитализацию около $42 млрд. Для сравнения, китайская Alibaba оценивается примерно в $480 млрд, а Facebook — в $550 млрд. По данным банка GP Bullhound, в сравнении между регионами, европейские технологические компании, основанные с 2000 года, сильно уступают конкурентам, пишут AIN.UA .

И это особенно бросается в глаза если учесть, что объем экономики ЕС — $17 трлн. Это сравнимо с американскими показателями и больше китайской статистики. В Европе также нет недостатка в талантах. В чем же причина?

Большие деньги

Управляющий партнер GP Bullhound Маниш Мадвани указывает на скромное финансирование — раунды привлечения средств здесь значительно меньше. А ведь именно щедрые вложения от инвесторов помогают компаниям быстро освоить все элементы бизнеса, чтобы преуспеть.

Крупнейшие американские и азиатские технологические компании, основанные с 2000 года, в среднем привлекали около $7,3 млрд. В Европе этот показатель — $1,6 млрд.

Но есть и намеки на изменение ситуации. Девять компаний, включая финтех-стартапы TransferWise и Klarna, в прошлом году привлекли $200 млн или больше. В 2013 году вложений такого же масштаба было всего два — и один из раундов пришелся на Spotify. Учитывая это, GP Bullhound называет 5 европейских фирм-кандидатов, чья капитализация может перевалить за $50 млрд. Это Spotify, Zalando, Yandex, Delivery Hero и Just Eat.

Культурные различия

Мария Скотт, CEO компании TAINA Technology, считает особую культуру Кремниевой долины даже более важной, чем доступ к инвесторским деньгам. Она сравнивает легкость, с которой можно получить менторскую консультацию, помощь или совет от ветеранов индустрии с «оазисом» для предпринимателей.

Стартап-экосистема особенно важна, когда дела необратимо принимают плохой оборот, а основатель вынужден продавать бизнес или существенно занижать свои амбиции. Закаленный консультант может дать молодому руководителю нужный совет, чтобы он продолжал бороться, говорит Скотт: «Ты можешь легко это получить это от людей, с которыми такое случалось множество раз».

В Лондоне и Париже уже есть серьезные попытки воссоздать подобное комьюнити. Та же TAINA Technology — резидент технологического хаба Level39, основанного в лондонском деловом районе Канэри-Уорф. Скотт говорит, что такие программы имеют серьезный эффект, но культурные изменения требуют времени.

Мадвани из GP Bullhound говорит, что в Европе изначально не было ментальности, которую он описывает формулой «плати наперед». Но сейчас дух такого «дарения» становится все популярнее под влиянием предпринимателей-суперзвезд из Долины. Менеджер также указывает, что большую открытость стартапов можно наблюдать по возросшему количеству «единорогов» — компаний с оценкой выше $1 млрд. Сейчас в Европе их 69 (лидирует Великобритания), а в 2014 году было вдвое меньше.

Дележ рисков и наград

Венчурная компания Index Ventures начала свою работу более 20 лет назад и за это время вкладывалась в стартапы по обе стороны Атлантики. По наблюдениям ее руководителей, одним из «ключевых ингредиентов» успеха Долины является традиция выдавать опционы сотрудникам, что позволяет скромным стартапам привлекать талантов высочайшего уровня.

Этот позитивный эффект зацикливается — успех миллионеров из Google помог привлечь в экосистему больше светлых умов. Помимо мотивации работать усерднее, это также поощряет кодеров не покидать компанию, чтобы добиться достойного вознаграждения. Index Ventures даже опубликовали книгу, которая помогает европейским фаундерам ориентироваться в запутанных условиях выдачи опционов, действующих на 30 европейских рынках.

Парижская платформа Criteo столкнулась с этими особенностями после расширения в США и найма сотрудников. В Европе это просто не прижилось в культуре:

Соискатели в Париже спрашивали нас о бесплатной еде, а не опционах на акции.

Тем не менее, компания поддержала идею дележа награды и приняла такую практику. Более 50 ее сотрудников стали миллионерами после выхода фирмы на биржу Nasdaq в 2013 году.

Quartz также отмечает, что нужно задуматься, нужны ли вообще Европе технологические титаны. Зачем они? Facebook и Google , в конце концов, стали едва ли не монополиями (если посмотреть под нужным углом) и правительства не до конца понимают, как их регулировать. Для ЕС это не новый повод для беспокойства — Союз ужесточает законы о защите данных и давит на американские компании.

Маниш Мадвани соглашается, что ряд брюссельских чиновников наверняка бы предпочли, чтобы технологических гигантов вообще не существовало. Но поскольку рост таких компаний неизбежен, европейским регуляторам будет лучше, если ключевые игроки будут иметь соответствующее происхождение.