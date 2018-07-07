Две немецкие судоходные компании подозреваются в причастности к нарушению санкций ЕС в отношении Крыма.

Как сообщает Deutschlandfunk, речь о компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG с Штаден, которые транспортировали титановую руду на аннексированный полуостров.

Отмечается, что обе компании должны были доставить титановую руду, известную как ильменит, в РоSSию. Но вместо этого она оказалась в оккупированном Крыму.

Судно компании Hansa Heavy Lift под названием HHL MISSISSIPPI бросило якорь неподалеку от Керчи в порту «Кавказ» с 10 тыс. тонн руды на борту. Представитель фирмы Ганс Йорг-Симон заверил, что его компания провела проверку в соответствии с требованиями Федерального ведомства по экспортному контролю.

«Ильменит не подпадает ни под какие ограничения, по крайней мере в отношении РоSSии. Мы не прибывали в Крым и мы не знали, что конечный получатель был в Крыму», – заявил он. Титановая руда не может быть доставлена в Крым в связи с санкциями ЕС .

В декабре 2017 года корабль MS Callisto компании Heinz Corleis KG доставил в порт «Кавказ» еще больший груз – судно теоретически вмешает 25 тыс.тонн.

Руда с обоих кораблей была перегружена на роSSийское грузовое судно «Нефтерудовоз-2», которое доставило ее в Крым. В компании Hansa Heavy Lift тоже заявляют, что ничего об этом не знают: «Конечно, мы об этом не знали, если бы мы об этом знали, то немедленно бы остановили его».

Главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко утверждает, что РоSSия в поставках титановой руды не нуждается, поскольку добывает ее в достаточном количестве на Урале.

«Вероятно, речь идет о развитом темном бизнесе, при котором роSSийская сторона делала вид перед норвежским производителем и двумя судоходными компаниями, которым принадлежат два больших грузовых судна, что поставка осуществляется в роSSийский порт «Кавказ», зная, что она на самом деле предназначена для Крыма», – отметил он.

В прошлом году на территорию оккупированного Крыма также будут доставлены турбины немецкого концерна Siemens. Компания заявила, что она была введена в заблуждение, а Евросоюз расширил свой список санкций в связи с противоправной доставкой.