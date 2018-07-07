"Киевводоканал" заявил об угрозе поставок питьевой воды в Украине

Из-за остановки "Днепразота" нет хлора для обеззараживания воды.

"Киевводоканал" заявил об угрозе поставок питьевой воды в Украине

"Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В середине июня предприятие химической отрасли "Днепразот", производящее жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства. Из-за этого на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.

"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось от недели до 20 суток", - заявили в "Киевводоканале".

О сложившейся ситуации были проинформированы правительство и Совет национальной безопасности и обороны, которых попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

"Но, к сожалению, и до сих пор "Днепразот" не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - сообщили в "Киевводоканале".

Отмечается, что поставки хлора в цистернах из Румынии очень проблематичны, поскольку европейские цистерны не могут изменять колесную базу, а также должны иметь сертификацию в Украине. В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.

В "Киевводоканале" заявили, что если завод "Днепразот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.


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