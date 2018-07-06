Ахметову и Пинчуку отказали в компенсации $13 миллиардов за "Криворожсталь"
Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Инвестиционно-металлургического союза» против Украины, в котором компания жаловалась на отмену вынесенных в ее пользу окончательных судебных решений по приватизации «Криворожстали».
Согласно информации на сайте ЕСПЧ, решение было принято 26 июня 2018 года, сообщает
Как отмечает Министерство юстиции, ИМС требовал 12,9 млрд долларов компенсации материального ущерба, в основном ссылаясь на увеличение цены «Криворожстали», доход, полученный компанией в течение периода 2005-2007 годов, и потерю дивидендов.
В Минюсте указывают, что ЕСПЧ не нашел нарушения прав ИМС.
«В указанном деле ЕСПЧ … признал отсутствие нарушения прав компании-заявителя, гарантированных статьей 1 Протокола. ЕСПЧ установил, что наличие определенных процессуальных нарушений при рассмотрении дела в национальных судах автоматически не приводит к установлению незаконности вмешательства в право на собственность заявителя», — говорится в сообщении Минюста.
По мнению ЕСПЧ, компания-заявитель не доказала, что она была лишена возможности эффективно защищать свои имущественные права при повторном рассмотрении дела в национальных судах, а также, что изъятие из ее собственности пакета акций «Криворожстали» было совершено с нарушением законодательства и привело к возложению на нее чрезмерного бремени.
Учитывая указанное, Европейский суд в полном объеме отклонил требования о справедливой компенсации, выдвинутые компанией-заявителем.
В октябре 2005 года компания Mittal Steel купила 93,02% акций «Криворожстали» за 24,2 млрд грн (4,79 млрд долларов) при стартовой цене 10 млрд грн.
Этот пакет первоначально был продан в июне 2004 года консорциуму «Инвестиционно-металлургический союз» по итогам прошедшего месяцем ранее конкурса за 4,26 млрд грн (около 800 млн долларов) при стартовой цене 3,806 млрд грн.
Учредителями ИМС выступали СКМ Рината Ахметова и «Интерпайп» (сейчас EastOne) Виктора Пинчука.
Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко заявили о необходимости пересмотра итогов этого конкурса в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело к значительному занижению цены сделки.
Прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.
После повторной продажи в конце 2005 года Фонд госимущества возвратил консорциуму 4,26 млрд грн.
ИМС в начале 2005 года оспорил приказ ФГИ об отмене выигранной консорциумом в 2004 году приватизации 93,02% акций «Криворожстали».
Однако в апреле 2005 года оно было приостановлено до решения Хозяйственным судом Киева по существу другого дела, в котором ИМС оспорил решение Кабинета министров об отмене приватизации «Криворожстали».
В результате 28 ноября 2005 года иск ИМС к правительству был оставлен без рассмотрения.
Спустя 8 лет, 22 мая 2013 года, Хозяйственный суд Киева возобновил рассмотрение дела по иску ИМС.
Примечательно, что компании СКМ и EastOne тогда заявили, что им не известны причины возобновления судебного дела. Но 9 июня 2013 суд оставил это дело без рассмотрения.
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06.07.2018 14:10