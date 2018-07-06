Ахметову и Пинчуку отказали в компенсации $13 миллиардов за "Криворожсталь"

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Инвестиционно-металлургического союза» против Украины, в котором компания жаловалась на отмену вынесенных в ее пользу окончательных судебных решений по приватизации «Криворожстали».

Согласно информации на сайте ЕСПЧ , решение было принято 26 июня 2018 года, сообщает Дело.

Как отмечает Министерство юстиции, ИМС требовал 12,9 млрд долларов компенсации материального ущерба, в основном ссылаясь на увеличение цены «Криворожстали», доход, полученный компанией в течение периода 2005-2007 годов, и потерю дивидендов.

В Минюсте указывают, что ЕСПЧ не нашел нарушения прав ИМС.

«В указанном деле ЕСПЧ … признал отсутствие нарушения прав компании-заявителя, гарантированных статьей 1 Протокола. ЕСПЧ установил, что наличие определенных процессуальных нарушений при рассмотрении дела в национальных судах автоматически не приводит к установлению незаконности вмешательства в право на собственность заявителя», — говорится в сообщении Минюста.

По мнению ЕСПЧ , компания-заявитель не доказала, что она была лишена возможности эффективно защищать свои имущественные права при повторном рассмотрении дела в национальных судах, а также, что изъятие из ее собственности пакета акций «Криворожстали» было совершено с нарушением законодательства и привело к возложению на нее чрезмерного бремени.

Учитывая указанное, Европейский суд в полном объеме отклонил требования о справедливой компенсации, выдвинутые компанией-заявителем.

В октябре 2005 года компания Mittal Steel купила 93,02% акций «Криворожстали» за 24,2 млрд грн (4,79 млрд долларов) при стартовой цене 10 млрд грн.

Этот пакет первоначально был продан в июне 2004 года консорциуму «Инвестиционно-металлургический союз» по итогам прошедшего месяцем ранее конкурса за 4,26 млрд грн (около 800 млн долларов) при стартовой цене 3,806 млрд грн.

Учредителями ИМС выступали СКМ Рината Ахметова и «Интерпайп» (сейчас EastOne) Виктора Пинчука.

Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко заявили о необходимости пересмотра итогов этого конкурса в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело к значительному занижению цены сделки.

Прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.

После повторной продажи в конце 2005 года Фонд госимущества возвратил консорциуму 4,26 млрд грн.

ИМС в начале 2005 года оспорил приказ ФГИ об отмене выигранной консорциумом в 2004 году приватизации 93,02% акций «Криворожстали».

Однако в апреле 2005 года оно было приостановлено до решения Хозяйственным судом Киева по существу другого дела, в котором ИМС оспорил решение Кабинета министров об отмене приватизации «Криворожстали».

В результате 28 ноября 2005 года иск ИМС к правительству был оставлен без рассмотрения.

Спустя 8 лет, 22 мая 2013 года, Хозяйственный суд Киева возобновил рассмотрение дела по иску ИМС.

Примечательно, что компании СКМ и EastOne тогда заявили, что им не известны причины возобновления судебного дела. Но 9 июня 2013 суд оставил это дело без рассмотрения.