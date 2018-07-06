Monobank объявил о выпуске 300 000 карт
Онлайн-банк Monobank объявил о выпуске 300 000 карт. Об этом сообщил один из его основателей Олег Гороховский в Facebook. , пишут
Еще в феврале 2018 года Monobank сообщил о выдаче 100 000 карт.
Ранее AIN.UA сообщал, что компания Fintech Band, которая является создателем Monobank, анонсировал проект мобильного банка в Великобритании. Как рассказал один из ее основателей Дмитрий Дубилет, это первый шаг Fintech Band за пределы Украины. В целом команда планирует расшириться на всю Европу. «Я уверен, что у нас получится создать глобальный финтек-стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет», — отмечал Дубилет.
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06.07.2018 09:50