Минрегионстрой запретил устанавливать МАФы на новых тротуарах

На пешеходной части дороги вообще не должно быть никаких рекламных конструкций.

Минрегионстрой запретил устанавливать МАФы на новых тротуарах
Временные сооружения, расположенные в районе станции метрополитена “Лукьяновская”
Фото: Киевская школа экономики

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обновило государственные строительные нормы, в частности, не допускают установления временных сооружений, рекламных и других конструкций на тротуарах улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.

Соответствующие нормы будут применяться при строительстве новых дорог и улиц, а также во время капитальных ремонтов или реконструкции существующих. Документ вступает в силу с 1 сентября.

"Пешеходные зоны на то и называются "пешеходными", так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов", - сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Обновленные нормы не допускают установки на тротуарах дорожных ограждений и опор, рекламных конструкций, торговых киосков, павильонов, палаток, приямков от люков и дождеприемников, а также лестниц и крылец домов.

Ранее в Минрегионе сделали обязательным проектирование велосипедных полос при строительстве и реконструкции дорог. Кроме того, все крупные магазины, включая супермаркеты и гастрономы, по новым нормам обязаны оборудовать общественные туалеты, раздельные для мужчин и женщин и с обязательным доступом для инвалидов.


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