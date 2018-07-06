"Нафтогаз": "Газпром" неверно интерпретирует решение швейцарского суда об аресте акций Nord Stream
В «Нафтогазе» прокомментировали заявление «Газпрома» о том, что НАК распространяет неверную информацию о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
В «Нафтогазе» заявили, что «Газпром» манипулирует словами и подменяет понятия.
«Газпром» сознательно манипулирует словами и подменяет понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает восстановление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения по жалобе «Нафтогаза Украины» на решение органа по взысканию долгов», — поясняется в комментарии НАК.
Ранее в роSSийском «Газпроме» назвали заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG таким, что не соответствует действительности.
Перед этим «Нафтогаз» заявил, что Высший суд швейцарского кантона Цуг принял решение возобновить арест акций компаний Nord Stream и Nord Stream 2, принадлежащих роSSийскому газовому монополисту «Газпром».
Суд кантона Цуг 29 мая 2018 года вынес постановление о наложении обеспечительных мер на активы «Газпрома» в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению «Нафтогаза», который пытался принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.
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