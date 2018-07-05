Правительство создало Национальный фонд исследований. Он будет выдавать гранты на науку

Кабмин утвердил постановление о создании Национального фонда исследований, который с 2019 года будет оказывать грантовую поддержку научных исследований и разработок. Об этом сообщается на сайте Кабмина. , пишут AIN.UA

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что конкурсное финансирование науки должно составлять 40% от общих средств, вложенных в сферу и добавила, что это — одна из рекомендаций Евросоюза . «В Украине до сих пор не существовало института, который мог бы предоставлять гранты на исследования и разработки на условиях открытых конкурсов и независимо от ведомственных признаков. Такая искусственная сегментация научной сферы ограничивает не только научную конкуренцию, но и возможности межведомственной кооперации», — прокомментировала Гриневич.

В Фонде будет занято 60 человек. Он будет работать как независимое неприбыльное бюджетное учреждение. Деятельность Фонда будет координироваться ??непосредственно Кабинетом Министров Украины. «Фонд будет распределять средства путем предоставления индивидуальных, коллективных и институциональных грантов. Это означает, что система грантовой поддержки будет гибкой и давать больше возможностей для всех украинских ученых», — подчеркнула Лилия Гриневич.