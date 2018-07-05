Конкурент General Electric открыл представительство в Украине

Французская Alstom, один из мировых лидеров по производству железнодорожного подвижного состава, открыла свое представительство в Киеве .

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на компанию.

Как отметили в компании, киевский офис начал работу 1 июля, а представитель Alstom в Украине вступил в должность со 2 июля. Им стал Вадим Павленко, который будет отвечать за налаживание связей с основными украинскими заинтересованными сторонами в сфере экономики и железных дорог для того, чтобы определить потребности местного железнодорожного рынка, предлагать соответствующие транспортные решения и рассматривать потенциальные партнерства в стране.

Вадим Павленко будет находиться в подчинении директора Alstom по продажам и развитию бизнеса в Польше и Украине.

Решении об открытии киевского офиса было принято по результатам поездки делегации Alstom в Киев в апреле этого года.

«Компания Alstom рада выйти на украинский рынок. Мы стремимся развивать деятельность в Украине и выстраивать партнерские отношения с местной промышленностью на благо экономического развития Украины. Мы уверены, что наше ноу-хау в железнодорожном секторе, опыт международных партнерств по всему миру и знание рынка железных дорог с колеей 1520 мм, особенно в Казахстане и Азербайджане, помогут нам удовлетворить потребности Украинской железной дороги», — сообщил старший вице-президент компании Alstom в Европе Жан-Лука Эрбаччи.

Напомним, в французской компании Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.