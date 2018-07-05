?Золотовалютные резервы Украины впервые с лета 2017 года стали меньше $18 млрд

Основным источником пополнения резервов стали валютные займы, а не межбанк.

В июне 2018 года международные резервы Украины сократились почти на 200 млн долларов и на 1 июля составили 17,978 млрд долларов. Таким образом, впервые с июля 2017 года резервы стали меньше 18 млрд долларов.

Пресс-служба Национального банка сообщила, что сокращение резервов связано с выплатами по государственному долгу. Так, 162 млн долларов Кабинет министров и Национальный банк выплатили в пользу Международного валютного фонда, еще 562,4 млн долларов пошло на платежи правительства по обслуживанию и погашение другого государственного долга.

Основным источником пополнения резервов в июле стали поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, а не покупка валюты на межбанке, как раньше.

"Учитывая некоторое ухудшение внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта и спад интересов международных инвесторов к развивающимся рынкам, возможности Национального банка выкупать избыточное предложение иностранной валюты без давления на обменный курс гривны были ограничены. Также в июне Национальный банк впервые с января возобновил продажу иностранной валюты на межбанковском рыкну для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса", - говорится в сообщении.

В связи с этим чистая покупка иностранной валюты Национальным банком сократилась до 24 млн долларов.

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму 38,2 млн долларов.

Несмотря на сокращение резервов, их объем покрывает 3,2 месяца будущего импорта является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в январе Нацбанк ухудшил прогноз международных резервов Украины на конец 2018 года с 22,2 млрд до 20,5 млрд долларов, в 2019 году - с 21,2 млрд до 17,8 млрд долларов.