В Украине собираются ввести новый топливный налог и поднять цены на АЗС

Чиновники решили, как будут наполнять топливный резерв Украины: идея вынашивалась давно, но после недавнего заседания рабочей группы в Госрезерве, стал понятен механизм формирования запаса. Договорились перенять модель Словакии, создав под крылом Госрезерва независимое неприбыльное агентство. Правила его работы уже готовы — разработан соответствующий проект постановления.

Об этом пишет UBR .

Власти отказались от идеи самостоятельного финансирования государственного запаса — такой вариант тоже рассматривался. И утвердили вариант с долевым участием: 70% средств выделит государство, а оставшееся 30% — операторы и участники рынка, также могут привлекаться международные финансовые доноры вместе с коммерческими институтами.

Эксперты признают, что выбор комбинированной модели — рациональное решение. Но сразу предупреждают, что повысят цены на топливо на украинских АЗС.

«Идет речь о том, что 30% бюджета обязательного резерва ($600 млн) будет сформировано за счет налога на обязательные резервы. Безусловно, введение дополнительного топливного налога окажет давление на цены. По нашим предварительным подсчетам это повлияет на удорожание топлива на 4-5 центов на литре», — рассказал UBR.ua эксперт рынка нефтепродуктов, член набсовета «Интегрум Венчурс» Александр Киримов.

Председатель подкомитета Нефтегазовой ассоциации по качеству нефтепродуктов Виталий Горичко заметил UBR.ua, что целесообразней было бы делать отчисления с тех акцизов, что заправщики и так уже платят. Хотя он и не исключает, что могут принять решение поднять и сами акцизы (что также в итоге скажется на стоимости горючего), которые, к слову, привязаны в Украине к курсу евро. Так что, немалое влияние будет иметь и валютная составляющая.

В то, что власти смогут привлечь международные ресурсы на формирование топливного запаса, эксперты просто не верят.

«Сейчас разрабатывают законопроект и в нем окончательно определят источники финансирования. После этого вынесут на рассмотрение в Раду. Законопроект в стадии разработки и, ориентировочно, будет представлен к ноябрю 2018 г. Так что, пока рано говорить о повышении акциза», — сказал Горичко.

Пока проект закона находится в разработке, у самих заправщиков к инициативе Госрезерва больше вопросов, нежели ответов. Хотя они не отрицают важность начинания — это международное обязательство Украины и залог обеспечения государственной безопасности страны.

В тоже время участники рынка назвали ключевые моменты, которые должны выписываться в документе:

Где будет храниться резервное топливо, и кто будет контролировать его качество. Как будет обновляться ресурс, из каких источников. Если заправщики захотят воспользоваться ресурсом, то по какой цене смогут его забрать. Кто предоставить гарантии того, что коммерческие организации/трейдеры смогут пользоваться необходимым им ресурсом. По какому принципу будет сформирован механизм распределения тех 30% отчислений, которые возложены на операторов рынка (например, по доле рынка, или же количеству АЗС). Что входит в структуру запасов (ранее говорили, что 30% резерва составит нефть, 70% — бензины и ДТ).

«Для нас не до конца понятно, как доля заправщиков в 30% будет выглядеть на практике. Ранее была информация, что для управления минимальными запасами нефти и нефтепродуктов будет создано независимое агентство, которое на 70% будет принадлежать государству, на 30% — операторам рынка. Если формирование резерва будет осуществлено за счет повышения акцизов, то топливо подорожает. Ведь акциз привязан к валюте, и подвержен курсовым колебаниям. Еще вопрос: акциз поднимут только на бензины и дизтопливо или на газ тоже? Пока много вопросов к предлагаемой модели Госрезерва запасов нефти и нефтепродуктов, но реализовывать ее необходимо», — подчеркнул в беседе с UBR.ua директор департамента закупок и оптовых продаж компании «Параллель» Леонид Новосельский.