Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИ

Решить проблему массовой трудовой миграции может комплекс мер на государственном уровне, говорят журналисты

Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, - СМИ
Фото: tsn.ua

Продолжающаяся трудовая миграция может замедлить восстановление экономики Украины, что наблюдается в первом полугодии 2018 года. О таком сообщают эксперты дискуссионного клуба, который организовало издание "Деловая Столица", передает "5 канал".

Эксперты говорят: решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне. В частности, речь идет о повышении социальных стандартов и условий труда, создании благоприятного инвестиционного климата и более лояльной фискальной политике.

"Единственный положительный пример в украинских реалиях - это то, что сделали с представителями IT-сектора. Введя налогообложения на уровне 5% от суммы (от суммы дохода - Ред.) Этот рынок: во-первых, развивается, во-вторых, они не хотят уезжать из Украины. Для них находиться в Украине выгоднее", - пояснил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнир.

В то же время, эксперты отметили, что хотя работа за рубежом и привлекает украинцев зарплатой, она часто может иметь и негативные последствия для самих работников.

"Они едут в Европу и устраиваются нелегально, то есть они сами себя лишают прав и там с ними может происходить все что угодно. Самое распространенное, что может быть - не заплатят денег и все. Могут быть хуже варианты", - отмечает вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству работников Николай Александров.


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