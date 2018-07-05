В Швейцарии вновь арестовали акции "Газпрома" по Северному потоку-2

Нафтогаз

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО «Газпром».

Об этом сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО «Газпром». Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК «Нафтогаз Украины» на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

Нафтогаз объясняет, что если бы исполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза.

Источник: Укринформ


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