Устенко рассказал, ждать ли украинцам бума кредитования

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Принятый Верховной Радой закон о возобновлении кредитования не приведет к существенному увеличению количества кредитов, выдаваемых в Украине.

Об этом заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Ни один закон не может реально оживить кредитование украинской экономики. Оно зависит от внешних и внутренних условий. Большая ошибка думать, что кредитование в Украине можно оживить административными методами. При этом кредитование действительно может способствовать экономическому росту в стране. Но пока эффективность принятого Верховной Радой закона под вопросом. Конечно, он идет со знаком «плюс», но как сильно – увидим на практике», – подчеркнул экономист. Он отметил, что кредитование во многом зависит от политики Национального банка Украины. «Почему в Украине нельзя стимулировать рост экономики монетарными методами? Да потому, что сразу возникают проблемы с курсом гривны и инфляцией.

Нужно понимать, что на кредитование в Украине влияет политика регулятора – Нацбанка. А НБУ держит самую высокую учетную ставку в Европе. Учитывая этот факт, ожидать активного кредитования как минимум странно. Если мы хотим, чтобы кредиты стали более доступными, значит, банки должны получить возможность снизить свои риски», – резюмировал Устенко.


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