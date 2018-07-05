«Черноморский судостроительный завод» признан банкротом

Предприятие входит в состав судостроительного холдинга Новинского.

«Черноморский судостроительный завод» признан банкротом
Фото: smart-maritime.com

Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом предприятие ПАО «Черноморский судостроительный завод», информирует «Судебная власть Украины».

Сообщается, что предприятие длительное время переживало сложные времена. В 2015 году была введена процедура санации завода, но это не дало результата.

«Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации открытого акционерного общества «Черноморский судостроительный завод», признать Публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод» банкротом и открыть ликвидационную процедуру», - говорится в сообщении.

В соответствии с этим, все его долговые обязательства предприятия отменены. Прекращается начисление пени, отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника. Руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота.

ГАХК «Черноморский судостроительный завод» был приватизирован за 100 млн гривен Николаевской малотоннажной верфью («Судмашпром»).

В 2007 году Херсонский судостроительный завод выкупил у нее 90,25% акций ЧСЗ. Предприятие входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group. Бенефициаром холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский.


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