Гендиректор "5-го канала", занимавший должность 18 лет, уволился

Иван Адамчук заявляет, что уволился по собственному желанию.

Иван Адамчук, который находился на посту генерального директора "5-го канала" 18 лет, уволился, пишет "Детектор медиа".

"Вчера я уволился по собственному желанию. На канале я проработал 21 год. 12 марта 1997 года я запускал его в эфир в Черновцах. Работал директором телеканала, первым заместителем генерального директора. Генеральным директором я работал с 15 июля 2000 года", - рассказал он.

Адамчук уволился вчера, 3 июля.

По его словам, исполнять обязанности генерального директора будет шеф-редактор канала Владимир Мжельский.

Сам Мжельский подтвердил это изданию. Он будет совмещать две должности - шеф редактора и исполняющего обязанности гендиректора "5-го канала".