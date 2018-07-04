Гендиректор "5-го канала", занимавший должность 18 лет, уволился
Иван Адамчук заявляет, что уволился по собственному желанию.
Иван Адамчук, который находился на посту генерального директора "5-го канала" 18 лет, уволился, пишет "Детектор медиа".
"Вчера я уволился по собственному желанию. На канале я проработал 21 год. 12 марта 1997 года я запускал его в эфир в Черновцах. Работал директором телеканала, первым заместителем генерального директора. Генеральным директором я работал с 15 июля 2000 года", - рассказал он.
Адамчук уволился вчера, 3 июля.
По его словам, исполнять обязанности генерального директора будет шеф-редактор канала Владимир Мжельский.
Сам Мжельский подтвердил это изданию. Он будет совмещать две должности - шеф редактора и исполняющего обязанности гендиректора "5-го канала".
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