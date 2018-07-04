Кабмин выделил 106 млн гривен на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"

Строительные работы планируется провести до конца года.

Кабмин выделил 106 млн гривен на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"
Фото: 24 канал

Кабинет министров в среду решил выделить из резервного фонда государственного бюджета 105,98 млн грн на строительство автомобильных контрольных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе между Херсонской областью и Крымом, который находится под роSSийской оккупацией.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на принятое постановление.

Строительные работы планируется провести до конца года.

В настоящее время на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые в основном обеспечивают нужды уполномоченных служебных лиц Фискальной и Пограничной службы. Для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, действующей инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.

Получателем средств из бюджета является ГП "Украинское государственное предприятие обслуживания иностранных и отечественных автотранспортных средств "Укринтеравтосервис".

Украинский полуостров Крым был незаконно оккупирован РоSSийской Федерацией в феврале 2014 года. В марте того же года РоSSия завершила аннексию Крыма, приняв соответствующий договор, а также закон о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Оба документа были приняты нижней палатой роSSийского парламента - Государственной Думой.

Украина не признает вхождение Крыма в состав РФ и считает полуостров своей территорией. Мировое сообщество также не признало аннексию.


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