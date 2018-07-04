Китайский юань падает на фоне торговой войны с США

США_Китай

Китайский юань продолжает дешеветь на фоне торговой войны с США и выхода крупных инвесторов с фондового рынка страны, потерявшего почти триллион долларов капитализации с начала весны.

Об этом пишет Bloomberg.

На торгах 3 июля курс юаня опускался до отметки 6,7214 юаня за доллар — минимальной с декабря прошлого года.

Чуть больше чем за две недели курс китайской валюты просел на 4,7%, а с марта, когда торговая война с администрацией Дональда Трампа перешла в активную фазу, — на 6,8%.

Состоявшаяся девальвация стала рекордной в истории и превзошла по масштабу ту, что Народный банк КНР провел в августе 2015 года: тогда юань в считанные дни потерял около 5% стоимости.

Три года назад центробанку пришлось потратить около 200 млрд долларов из резервов, чтобы компенсировать отток капитала, и этот сценарий, похоже, повторяется.

Крупные китайские банки во вторник начали продажи долларов на рынке свопов, чтобы остановить девальвацию, когда курс пробил отметку 6,7 юаня за доллар, рассказали Bloomberg валютные трейдеры.

По их словам, речь идет о банках, связанных с ЦБ, который таким образом проводит негласные валютные интервенции. После масштабного валютного вброса курс юаня отскочил до 6,6850 за доллар, а фондовый рынок страны прервал падение.

Источник: ЭП


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