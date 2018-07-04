Нацбанк разрешил подсанкционным компаниям осуществлять платежи в бюджет

Лица, которые находятся под санкциями СНБО, могут выполнять обязательные операции в пределах страны.

Нацбанк разрешил подсанкционным компаниям осуществлять платежи в бюджет
Фото: 24 канал

Национальный банк Украины разрешил лицам, находящимся под санкциями, осуществлять обязательные финансовые операции в пределах страны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк привел свои требования в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21.06.2018 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В частности, Национальный банк продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями.

Кроме того, Национальный банк разрешил лицам, к которым применена санкция "предотвращения вывода капиталов за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 73 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 № 654" от 3 июля 2018. Они вступают в силу с 4 июля 2018.

Напомним, 21 июня СНБО обновил санкционные списки, увеличив количество физических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры


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