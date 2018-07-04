Буксирная компания дубайской DP World начала работать во втором украинском порте

P&O Maritime Ukraine привела в "Черноморск" три буксира.

Буксирная компания дубайской DP World? начала работать во втором украинском порте
Фото: facebook.com/POMaritime.Ukraine

Буксирная компания P&O Maritime Ukraine, которая контролируется крупнейшим мировым портовым оператором DP World (Dubai Port World), начала предоставлять услуги в порту "Черноморск".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

P&O Maritime Ukraine привела в "Черноморск" три буксира.

"Черноморск" стал вторым портом, в котором предоставляет услуги P&O Maritime Ukraine. Ранее оператор портовых услуг начал работу в "Южном".

Напомним, в январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping и начала предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".


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