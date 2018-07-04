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Буксирная компания дубайской DP World начала работать во втором украинском порте P&O Maritime Ukraine привела в "Черноморск" три буксира. Фото: facebook.com/POMaritime.Ukraine Буксирная компания P&O Maritime Ukraine, которая контролируется крупнейшим мировым портовым оператором DP World (Dubai Port World), начала предоставлять услуги в порту "Черноморск". Об этом сообщила пресс-служба компании. P&O Maritime Ukraine привела в "Черноморск" три буксира. "Черноморск" стал вторым портом, в котором предоставляет услуги P&O Maritime Ukraine. Ранее оператор портовых услуг начал работу в "Южном". Напомним, в январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping и начала предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".

LB.ua

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