Кабмин создал грантовый фонд для ученых

Грантовое финансирование будет осуществляться на конкурсной основе.

Кабмин создал грантовый фонд для ученых

Кабинет министров на своем заседании в среду, 4 июля, принял решение создать Национальный фонд исследований, который будет заниматься грантовой поддержкой украинских ученых. Фонд создается путем реорганизации Государственного фонда фундаментальных исследований.

"Национальный фонд исследований на своей площадке сможет сделать доступными гранты для разных представителей научной и научно-технологической сферы. Это будет независимое неприбыльное бюджетное учреждение, его основная задача - грантовая поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технических экспериментальных разработок", - сообщила на заседании министр образования и науки Лилия Гриневич.

Размер грантов будет определяться Национальным советом по вопросам науки и технологий во главе с премьер-министром. Речь идет как об индивидуальных грантах, так и о коллективных и институциональных.

Грантовое финансирование будет осуществляться на конкурсной основе.

Согласно расчетам предполагаемых объемов расходов на фонд, в 2019 они составят 660,4 млн гривен, в 2020 - 693,1 млн гривен.

"Если бы такой фонд был создан намного раньше, то мы бы сегодня имели абсолютно другую ситуацию в национальной науке. Не было бы и оттока ученых, особенно молодых. Поэтому нужно догонять", - заявил в свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, что весной 2017 года Кабмин решил создать Национальный совет по вопросам развития науки и технологий, который является новым государственным органом по стратегическому реформированию украинской науки.

Совет будет готовить предложения по формированию госполитики в сфере науки; развитию научной сферы; ее приоритетам; интеграции украинской науки в европейское и мировое пространство и т.п.


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