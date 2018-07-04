?НБУ выиграл в Верховном Суде у владельца терминала "Бориваж" в рамках дела Приватбанка

Объект стоимостью 5,5 млрд гривен остается в залоге.

Верховный Суд 3 июля отказал компаниям "Агротерминал Логистик" (владелец терминала "Бориваж") и ППИ "Южмедбиосинтез" (владелец торгового павильона в Одессе по ул. Космонавтов, 32) в удовлетворении исков о прекращении ипотечных договоров с Приватбанком, которые были подписаны как обеспечение долговых обязательств банка перед НБУ по кредиту рефинансирования.

"Истцы отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению", - отмечает пресс-служба НБУ.

Таким образом, компаниям, которые аффилированы с группой "Приват", отказали в выведении терминала, стоимость которого при заключении кредитного договора оценивалась в 5,54 млрд гривен, и торгового павильона из-под ипотеки. В сентябре 2017 года оба объекта были арестованы по иску НБУ.

"Национальный банк считает эти решения Верховного Суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине. Национальный банк также ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах", - говорится в заявлении.