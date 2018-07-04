НБУ выиграл в Верховном Суде у владельца терминала "Бориваж" в рамках дела Приватбанка
Объект стоимостью 5,5 млрд гривен остается в залоге.
Верховный Суд 3 июля отказал компаниям "Агротерминал Логистик" (владелец терминала "Бориваж") и ППИ "Южмедбиосинтез" (владелец торгового павильона в Одессе по ул. Космонавтов, 32) в удовлетворении исков о прекращении ипотечных договоров с Приватбанком, которые были подписаны как обеспечение долговых обязательств банка перед НБУ по кредиту рефинансирования.
"Истцы отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению", - отмечает пресс-служба НБУ.
Таким образом, компаниям, которые аффилированы с группой "Приват", отказали в выведении терминала, стоимость которого при заключении кредитного договора оценивалась в 5,54 млрд гривен, и торгового павильона из-под ипотеки. В сентябре 2017 года оба объекта были арестованы по иску НБУ.
"Национальный банк считает эти решения Верховного Суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине. Национальный банк также ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах", - говорится в заявлении.
Кроме того, 2 июля Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционные жалобы НБУ и Приватбанку на решение Хозяйственного суда города Киева по иску ООО "Имме" (владеет зданием в Киеве по проспекту Степана Бандеры, 34) к НБУ и Приватбанку о расторжении ипотечного договора. Суд удовлетворил апелляционные жалобы регулятора и банка, и отказал в удовлетворении иска ООО "Имме" в полном объеме.
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