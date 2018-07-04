Порошенко внес законопроект о налоге на выведенный капитал

Налог вступит только после того, как будут найдены "компенсаторы" потерь бюджета.

Президент Петр Порошенко в среду, 4 июля, подписал законопроект о налоге на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль.

Он сделал это на встрече с представителями бизнеса.

"Болезненный вопрос, который тщательно обсуждается, - это налог на выведенный капитал. Нам нужна ваша общая позиция - мы за налог на выведенный капитал, или против", - заявил Порошенко. После этого он устроил импровизированное голосование путем поднятия рук, во время которого ни один участник встречи не выступил против налога.

"Этот законопроект не должен и не будет входить в противоречия с Международным валютным фондом, потому что вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены необходимые компенсаторы. Потому что мы должны нести ответственность, чтобы приоритетные расходы бюджета - на оборону, на социальную сферу - были гарантировано профинансированы. Мы должны четко подсчитать потери [в результате введения налога], и в тексте законопроекта должна быть однозначная норма: вступает в силу после голосования соответствующих компенсаторов", - заявил Порошенко.

Президент аргументировал необходимость замены налога на прибыль тем, что его возможно использовать для давления на бизнес. "Ведь что относить к расходам, что не относить мы сплошь и рядом даем право определять чиновникам, проверяющим, что создает неопределенность", - заявил он.

Напомним, введение налога на выведенный капитал было одобрено еще в 2016-м на одном из заседаний Национального совета реформ. В начале октября 2017 года этот налог был поддержан на заседании Кабинета министров. При этом и правительство, и президент признавали, что на первых порах это приведет к резкому падению доходов государственного бюджета, что может привести к увеличению дефицита. В связи с этим МВФ раньше не разрешал подать законопроект.

Согласно ранее озвученным предложениям, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.