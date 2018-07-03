"Дыра" в госбюджете превысила 14 млрд. грн. — Казначейство

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Доходы государственного бюджета по итогам первого полугодия 2018 года составили 463,18 миллиарда гривен, отставание от плановых показателей выросло до 14,3 миллиарда гривен или 3,1%.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

По сравнению с I полугодием прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%.

Поступления в общий фонд за январь-июнь 2018 года составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня 2017 года.

Госказначейство уточняет, что доходы госбюджета в июне 2018 года составили 79,33 млрд грн, что на 10,98 млрд грн, или 12,2%, меньше планового показателя. Согласно его данным, по сравнению с июнем прошлого года бюджетные поступления возросли на 10,19 млрд грн, или 14,7%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 71,78 млрд грн, что на 13,6% меньше плана и на 13% превышает показатель годичной давности.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за шесть месяцев 2018 года принесли бюджету 190,22 млрд грн, что на 1,96 млрд грн, или 1%, больше планового показателя, тогда как таможенные – 150,07 млрд грн, не дотянув 5,07 млрд грн, или 3,3% до плана.

По сравнению с шестью месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году возросли на 17,2%, таможенные – на 8,7%.

В Государственной фискальной службе невыполнение плана по доходам объясняют более высоким курсом гривни по сравнению с прописанным в госбюджете.

В июне поступления по налогам составили 25,71 млрд грн, что на 8,7% выше ожидаемого уровня и на 24,2% лучше июня 2017 года.

Таможенные поступления за июнь оказались на 5,7% ниже запланированного уровня – 24,42 млрд грн, превысив показатель прошлого года всего на 4,2%.

В целом июньский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 1,2%.

Поступления составили 50,13 млрд грн, что лучше показателя июня-2017 на 6 млрд грн, или на 13,6%.

Как уточнило Госказначейство, за І полугодие этого года НДС был возмещен на сумму 64,43 млрд грн, что на 13,1% больше показателя І полугодия 2017 года.

В том числе июньское возмещение составило 9,63 млрд грн по сравнению с 11,2 млрд грн в мае этого года и 9,1 млрд грн в июне прошлого.

Доходы местных бюджетов в июне 2018 года составили 18,61 млрд грн, что на 10,9% превышает прошлогодний показатель, а в целом за І полугодие местные бюджеты получили 111,65 млрд грн, что на 16,4% больше показателя шести месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса в июне 2018 года увеличились к июню 2017 года на 26,6% – до 21,12 млрд грн, а за полугодие – на 27,8%, до 107,73 млрд грн.


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