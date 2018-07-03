Илона Маска несколько раз приглашали в Украину строить Gigafactory. Что его здесь ждет?

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Знакомство с украинскими реалиями начнется уже на этапе оформления земли под строительство завода. Юристы вспоминают, как несколько лет назад, после первой попытки зайти в Украину, IKEA отказалась открывать фабрику, узнав размер коррупционной составляющей при выделении земли в Киевской области, пишут AIN.UA .

«Глава сельсовета представится Илону президентом этой части Украины, сообщит, что свободных земельных участков совсем не осталось, есть лишь один. Под бывшей птицефабрикой. Отличный участок, который он берег для себя, но ему отдаст в аренду как другу», — говорит Дмитрий Гадомский, адвокат и СЕО Axon Partners. «Только на днях будут торги и надо решить вопрос с арбитражным управляющим. И с банком по кредиту. Документов на землю пока нет, небольшие накладки в кадастре, но там тоже все можно решить. Тем более, что прокуратура обещала в течение месяца закрыть уголовное дело, просто оно еще с 2007 висит. Если надо, он может договориться об увеличении мощности подключения до 500 Квт. Tesla все-таки. У него ж кума брат замначальника облэнерго. А с соседями по участку все будет нормально, там уже проект мирового в суде на утверждении. Он протянет ему карту участка вместе с реквизитами благотворительного фонда», — добавляет партнер Axon Partners Оксана Кобзар.

Впрочем, успешное прохождение этого этапа не означает, что вопрос земли будет закрыт: в Украине уже были случаи, когда строительство заводов останавливала прокуратура. «Вероятней всего, компанию Маска ждет иск прокуратуры об отмене решения местного совета и признании недействительным договора аренды или купли-продажи земельного участка. Я объясню Илону, что здесь ничего страшного нет, это обычная процедура в случае с крупными инвесторами. Этот иск Маск легко выиграет через два-три года судебных процессов, если конечно не будет апелляции», — иронизирует Гадомский.

Следующие сложности возникнут у Маска во время назначения руководителя украинского проекта: поставить на эту должность нужного человека будет непросто. «Иностранцам нужно получать разрешение на работу, в котором доказать, что в Украине таких кадров нет. Хотя законодатели несколько упростили процедуру, она все еще остается забюрократезированной и не исключает коррупционную составляющую. После получения разрешения на трудоустройство нужно пойти на второй круг по украинским бюрократическим кабинетам – получать вид на жительство», — поясняет Артем Афян, управляющий партнер «Юскутум».

Финансирование будет проходить по особым правилам. 50% валюты, которую инвестор заводит из-за рубежа в пользу юрлица, подлежит обязательной продаже на межбанке. Такие правила предусматривает постановление НБУ №410. Правда, есть одно исключение: можно не продавать валюту, которая зашла в страну в качестве иностранной инвестиции в уставный капитал. Но воспользоваться в полной мере этим исключением Tesla вряд ли удастся. «Когда речь идет о миллионе-двух – это еще нормальный размер уставного капитала, но если о нескольких сотнях миллионов долларов, это уже болезненно. Для украинского предприятия слишком большой уставный капитал – это проблема с контролирующими органами в будущем и просто экономически невыгодно», — поясняет Артем Афян. И ограничения, и исключения будут действовать до 13.12.2018 года. Затем регулятор сможет их отменить или продлить новым постановлением.

Оковы регуляции

Для ведения деятельности украинской дочке Tesla придется получить разрешительную документацию, а это сулит близкое знакомство не только с украинской бюрократией и коррупцией, но и с зарегулированностью. «Маск поймет, что его патенты – малая стопочка бумаг рядом с огромной кипой «дозволов» и предписаний, которые не разрешают эти патенты использовать, потому что они не отвечают ДБН и СНиП 50-летней давности», — говорит Артем Афян.

После этого инвестор узнает, что ключевые государственные органы страны – пожарники. «Из новостей на Bloomberg Маск узнает, что эта служба имеет право блокировать старт работы завода из-за того, что огнетушитель висит на пять сантиметров выше, чем предусмотрено ГСТУ», — говорит Оксана Кобзар.

Второй по важности государственный орган страны – налоговая служба. Она признает деятельность компании Маска в Украине незаконной и бестоварной и отменит регистрацию юридического лица Маска. «Так было с одной очень большой иностранной компанией десять лет назад: суд отменил регистрацию украинской дочки по иску налоговой инспекции потому что компания не получала прибыль в течение года, хотя в уставе было прямо сказано, что целью компании является именно получение прибыли», — вспоминает Гадомский.

Отдельная проблема — налоговая система страны: из-за ее несбалансированности компании будет сложно зарабатывать, а из-за постоянных и непредсказуемых изменений в правилах налогового учета будет непросто организовать предзаказы на автомобили Tesla. Проблемой будут даже простые переводы средств за рубеж: согласование каждого платежа с банком может длиться неделями.

«Если закрыть вопросы валютного контроля с банком, а трансфертного ценообразования с налоговой, то останется только таможня. При импорте комплектующих таможня увеличит их таможенную стоимость. В таможне работают высококлассные специалисты, которые за километр чуют, если ты под видом статора провозишь ротор. Надо быть готовым обосновать, что комплектующие для Tesla это не части конструктора для взрослых», — Оксана Кобзар.

А еще в детище Маска обязательно пожалуют правоохранители. «Сразу после открытия компании к Маску в гости придут представители местного СБУ «просто познакомиться». Это стандартная процедура, и на вопрос адвоката «какого черта вы пришли» они обычно отвечают вполне дружелюбно, мол «мы же должны знать, что тут происходит», — рассказывает Гадомский.

Со щитом

Для работы в Украине придется научиться защищать свой бизнес от рейдеров. «Рано или поздно к Маску придет человек в помятом костюме и предложит работать дальше на заводе за 20% от его изначальной доли, потому что «вы же понимаете», и «тут есть уголовные дела, надо бы их закрыть», — говорит Афян.

Кроме рейдеров, заводу Маска будут угрожать обыски с изъятием имущества. Такой обыск может быть «следствием террористической деятельности Маска», «торговли наркотиками» или «хранения порнографии». Но это очень жесткий сценарий. Более вероятная причина обыска – нарушение авторских и смежных прав на софт. «В любом случае, нет ничего страшного. Все имущество правоохранительные органы вернут. Через 3-4 месяца, но вернут. Надо будет несколько раз сходить на допросы, но это не проблема, можно договориться со следователем, чтобы в удобное время и заранее показания на листике написать. А уголовное дело через год-два закроют за ненадобностью. Единственное, не извинятся за причиненные проблемы, но ведь Илон тут не за эмоциями, а бизнес строить», — говорит Гадомский.

«Нам искренне жаль это все писать, ведь мы должны привлекать инвесторов в Украину, а не отпугивать. Но и врать Маску в глаза тоже не можем», — добавляет Оксана Кобзар.

Вход возможен, выход – нет

А что будет, если иностранный инвестор захочет уйти из Украины? Закрыть свой бизнес в нашей стране не менее сложно, чем открыть. Уже упомянутое постановление НБУ №410 запрещает инвесторам покупку и вывод иностранной валюты за рубеж сразу в ряде случаев. «Получается, если ты зарегистрировал ООО, завел туда несколько миллионов инвестиций, то потом ты не можешь продать корпоративные права, получить валюту и забрать свои инвестиции обратно по безналу», — поясняет Артем Афян.

Кроме того, сегодня в Украине запрещен вывод дивидендов, за исключением полученных за период с 13.06.2016 по 2017 год включительно. Впрочем, и на них есть свои ограничения: выводить можно не более чем $7 млн в календарный месяц.

Закрытие предприятия также может потребовать дополнительных неожиданных расходов.

«По результатам налоговой проверки можно получить напоследок еще и доначисления налогов, и штрафы», — предупреждает Афян.

В заключение

Неужели иностранных инвесторов в Украине ожидают только описанные выше злоключения? В теории их вложения от внезапных изменений законодательства должен защищать закон. «Если инвестор заходит в Украину, начинает работать, а потом вдруг его деятельность облагают дополнительным налогом или начинают лицензировать, то государство теоретически должно вернуть инвестиции», — говорит Дмитрий Гадомский.

Однако на практике этот закон не работает. К примеру, после запрета в стране азартных игр инвесторам так ничего и не вернули.