Тендер на реконструкцию Шулявского моста проведен в рамках законодательства, - КГГА

Заказчик законно отклонил предложения двух участников торгов.

Тендер на реконструкцию Шулявского моста проведен в рамках законодательства, - КГГА
Фото: Сергей Нужненко

Процедура закупки "открытые торги" по предмету закупки "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г.. Киев" проведена в рамках действующего законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Заказчиком работ "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г.. Киева" было определено Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев". Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок", - отметил Дмитрий Давтян.

"О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" предложения двух участников отклонено из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок", - добавил Давтян.По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

"Отмечу, что, к сожалению, многие сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле", - отметил Давтян.

Напомним, в 2017 гоуд после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции перенесли на 1 июня, потом - на неопределенный срок.


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