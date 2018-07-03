Случаи африканской чумы свиней зафиксированы еще в трех областях Украины
Животные погибли в домашних хозяйствах Одесской, Сумской и Тернопольской областей.
Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Одесской, Тернопольской и Сумской областях. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
В Одесской области в личных подсобных хозяйствах граждан в селах Кислица и Лощиновка Измаильского района было обнаружено заболевание и гибель свиней.
В Тернопольской области заболевания и гибель свиней были обнаружены в личных подсобных хозяйствах граждан в селе Стижок Шумского района.
30 июня заболевания и гибель свиней было обнаружено в личном подсобном хозяйстве гражданина в с. М.-Выстороп (Лебединский район Сумская область).
При исследовании отобранных проб биоматериала в трех случаях был установлен диагноз АЧС.
По данным Госпродпотребслужбы, на карте Украины уже не осталось свободных от АЧС регионов. Вирус спровоцировал значительное сокращение поголовья свиней в стране, а также стремительное подорожание свинины и сала.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.
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