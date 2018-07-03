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Украина за год экспортировала 39,4 млн тонн зерна Поставки зерновых за границу значительно сократились. Фото: Макс Требухов Украина экспортировала 39,375 млн тонн зерна в маркетинговом сезоне 2017-2018 годов, который завершился 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики. В частности, экспорт пшеницы составил 17,139 млн тонн, ячменя - 4,289 млн тонн, ржи - 36,8 тыс. тонн, кукурузы - 17,739 млн тонн. Кроме того, Украина экспортировала 412,6 тыс. тонн муки. Напомним, что в сезоне 2016-2017 годов Украина экспортировала 43,8 млн тонн зерновых, что является абсолютным рекордом для страны.

LB.ua

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