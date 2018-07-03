Украина за год экспортировала 39,4 млн тонн зерна

Поставки зерновых за границу значительно сократились.

Украина за год экспортировала 39,4 млн тонн зерна
Фото: Макс Требухов

Украина экспортировала 39,375 млн тонн зерна в маркетинговом сезоне 2017-2018 годов, который завершился 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В частности, экспорт пшеницы составил 17,139 млн тонн, ячменя - 4,289 млн тонн, ржи - 36,8 тыс. тонн, кукурузы - 17,739 млн тонн.

Кроме того, Украина экспортировала 412,6 тыс. тонн муки.

Напомним, что в сезоне 2016-2017 годов Украина экспортировала 43,8 млн тонн зерновых, что является абсолютным рекордом для страны.


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