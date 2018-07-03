Шахтеры "Львовугля" добились выплаты зарплаты за май, заблокировав дорогу
Львовская ОГА согласовала выплату 30 млн гривен.
Во Львовской области шахтеры ГП "Львовуголь" перекрывали международную трассу с требованием выплатить задолженность по зарплате. Об этом сообщает Zaxid.net.
Около 50 шахтеров непрерывно ходили по пешеходному переходу возле села Воля-Высоцкая, пропуская автомобили только каждые 15 минут. Для обеспечения общественного порядка на место акции прибыли патрульные.
Одновременно горняки пришли и под стены Львовской облгосадминистрации, чтобы согласовать вопрос выплаты заработной платы. К шахтерам вышел первый заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский. Во время общения с шахтерами первому заместителю позвонил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и сообщил, что сегодня на выплату зарплаты горнякам направят 30 млн грн.
"До конца недели на выплату горнякам поступит еще 18 млн гривен. Сегодня удастся выплатить 88% заработной платы за май", - отметил Ростислав Замлинский.
Замлинский выехал в шахтерам, перекрывшим дорогу, и трассу разблокировали.
Напомним, в феврале работники трех шахт ГП "Селидовуголь" объявили голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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03.07.2018 16:32