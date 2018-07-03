Шахтеры "Львовугля" добились выплаты зарплаты за май, заблокировав дорогу

Львовская ОГА согласовала выплату 30 млн гривен.

Во Львовской области шахтеры ГП "Львовуголь" перекрывали международную трассу с требованием выплатить задолженность по зарплате. Об этом сообщает Zaxid.net.

Около 50 шахтеров непрерывно ходили по пешеходному переходу возле села Воля-Высоцкая, пропуская автомобили только каждые 15 минут. Для обеспечения общественного порядка на место акции прибыли патрульные.

Одновременно горняки пришли и под стены Львовской облгосадминистрации, чтобы согласовать вопрос выплаты заработной платы. К шахтерам вышел первый заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский. Во время общения с шахтерами первому заместителю позвонил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и сообщил, что сегодня на выплату зарплаты горнякам направят 30 млн грн.

"До конца недели на выплату горнякам поступит еще 18 млн гривен. Сегодня удастся выплатить 88% заработной платы за май", - отметил Ростислав Замлинский.

Замлинский выехал в шахтерам, перекрывшим дорогу, и трассу разблокировали.

Напомним, в феврале работники трех шахт ГП "Селидовуголь" объявили голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.