ФГВФЛ выступает за отмену гарантий по валютным вкладам

Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте.

ФГВФЛ выступает за отмену гарантий по валютным вкладам
Фото: antikor.com.ua

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин считает, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты. Заявление чиновника цитирует FinClub.

"Я бы снял гарантии по валютным вкладам. Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте. Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное пожелание каждого. Но я вообще считают, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%", - сказал Ворушилин.

При этом он сказал, когда стоит ожидать повышение гарантий по вкладам.

"Очень надеюсь, что осенью внесем законопроект в сессионный зал (о повышении институциональной способности ФГВФЛ. - ред.) И в этом законопроекте надеемся прописать все необходимые позиции, чтобы Фонд был более мощным. И мы понимаем, что для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам... Думаю, что мы в состоянии повысить гарантии до 800 тыс. грн, но для этого нам нужны скоординированные действия всех - и правоохранителей, и судей по целому ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда", - добавил Ворушилин.

Напомним, о намерении повысить гарантии по вкладам глава ФГВФЛ заявлял еще в апреле. Поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения запланировано с 2019 года.


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