BrainBasket привлек $150 000 от фонда Сороса. На что пойдут полученные средства

Киевский благотворительный фонд BrainBasket сообщил о привлечении $150 000 от Международного фонда «Возрождение», основанного Джорджем Соросом. Эту сумму BrainBasket потратит на продолжение своей образовательной программы Technology Nation — обучение взрослых и детей основам программирования. На сайте уже открыт прием заявок. Однако основной акцент сделают на разработку новых направлений. В частности, в 2018-2019 годах планируют обучить основам веб-разработки 400 школьных учителей информатики, пишут AIN.UA .

Программа по обучению учителей веб-разработке нацелена, в первую очередь, на подростков, которым эти учителя затем смогут передать свои знания, таким образом привлекая их в IT. Как сообщают в BrainBasket, минимум половина учителей, которые пройдут обучение, затем проведут факультативные курсы по веб-разработке для более 4000 подростков на базе учебных хабов BrainBaskеt, расположенных в 36 городах Украины, и на базе школ-партнеров по всей стране. За проведение таких факультативов учителя получат небольшое вознаграждение. В будущем учителя также смогут включать элементы курса в свои уроки информатики или же самостоятельно проводить обучение подростков во внешкольном формате, таким образом масштабируя проект.

Сообщается, что программа курса была разработана на базе материалов известных мировых учебных заведений и онлайн-ресурсов, в частности University of London, W3Schools, Microsoft , Mozilla MDN и др. Весной 2018 года ее опробовали на пилотных группах учителей в Киеве , Ивано-Франковске и Тернополе, а также на пилотной группе старшеклассников в Запорожье.

Помимо офлайн-обучения, в BrainBasket планируют также создать сопроводительный видеокурс, который преподаватели и любые некоммерческие образовательные инициативы смогут использовать в качестве онлайн-пособия для обучения веб-разработке.

Помимо веб-разработки, фонд намерен создать и провести еще один курс для школьных учителей. Он будет рассчитан на более широкую аудиторию и включать вопросы кибербезопасности, медиаграмотности и медиагигиены, а также онлайн-инструментов для организации образовательного процесса.

Также BrainBasket продолжит обучение всех желающих основам программирования по программам Harvard и MIT, продлит проект IT Moms, в рамках которого учат кодить женщин в декретном отпуске, и проект Technology Nation Kids (обучение детей). В BrainBasket уверяют, что по этим программам уже обучили более 5000 взрослых и юных украинцев. Напомним, образовательный проект Technology Nation был запущен в декабре 2015 года. В июле 2016 года был проведен второй набор на бесплатные IT-курсы.

Это не первый грант фонда «Возрождение», выделенный в пользу BrainBasket. Ранее весной 2016 года фонд Сороса уже профинансировал инициативу украинских айтишников, однако сумму вложений тогда озвучить отказались. Средства планировали направить на доукомплектование 25 учебных хабов в крупнейших городах страны: переоборудовать библиотеки под учебные классы, купить компьютеры, доски и проекторы, провести интернет, досками, а также открыть еще больше хабов. Кроме того, на грантовые средства BrainBasket создал зарплатный фонд для менторов и учредил для них финансовый бонус за успешный выпуск учебной группы.

В этот раз статей расходов больше. В BrainBasket редактору AIN.UA озвучили, на что потратят привлеченные $150 000:

оплата работы менторов,

продакшн видеокурсов,

оплата персонала,

разработка программ,

гонорары учителям,

оплата работы хабов.

Для справки: аренду помещений для хабов BrainBasket не оплачивает — деньги нужны на доплаты библиотекарям (или другим сотрудникам помещений), которые остаются в нерабочее время и дежурят, пока группа учится. Также ранее помещения под хабы фонду предоставляли украинские IT-компании. В этом году такие остались в Кропивницком и Тернополе — BrainBasket использует их полностью бесплатно.

Оплату работы команд по разработке курсов в BrainBasket прокомментировали так: «Речь об оплате «по тарифной сетке IT-компаний», конечно же, не идет».