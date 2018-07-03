Депутаты спрятали в законопроекте об алиментах налоговые льготы для зеленой энергетики

Крупнейшим инвестором в зеленую энергетику является ДТЭК Ахметова.

Депутаты Верховной Рады спрятали в законопроекте №8295, который касается алиментов и должен рассматриваться в четверг во втором чтении, налоговые льготы для зеленой энергетики.

Поправку внес народный депутат Юрий Вознюк из "Народного фронта". Она предлагает освобождение от уплаты НДС до 1 января 2020 года ввоз в Украину оборудования для производства возобновляемой энергии, если налогоплательщик получил технические условия на подключение к электрическим сетям. Правка предусматривает, что в случае нарушения импортером условий льготного импорта, он платит НДС в полном размере, а также выплачивает пеню в размере 120% учетной ставки Национального банка.

Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус отмечает, что в 2018-2019 годах крупнейшим инвестором в зеленую энергетику будет ДТЭК Рината Ахметова, который планирует построить более 350 МВт солнечных станций и не менее 200 МВт ветряных станций. "Стоимость оборудования для таких станций будет составлять около 400 млн долл. НДС будет составлять 80 млн долл., или 2 млрд грн", - отметил он.

Напомним, что по данным НЭК "Укрэнерго" объединенная энергосистема (ОЭС) Украины на сегодня может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре. Такая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

При этом объем уже выданных технический условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме составляет 7426 МВт (ВЭС - 4200 МВт, СЭС - 3226 МВт).

Для уравновешивания дневного графика нагрузки энергосистемы до 2025 года необходимо построить 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей. "Укрэнерго" предлагает ввести в эксплуатацию газопоршневые электростанции, общей мощностью 2 000 МВт, и 500 МВт накопителей энергии (energy storage). По данным "Укрэнерго", это позволит эксплуатировать 7 500 МВт мощности солнечных и ветровых электростанций и не ограничивать данную генерацию.